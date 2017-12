© afp

Och wann d'Equipe vu Paräis sech dem FC Bayern München huet misse geschloe ginn, esou gouf et dach zwou Saachen ze feiere fir den Mbappé. De PSG ass trotz der Néierlag Tabellenéischten an de Fransous ass de jéngste Spiller an der Geschicht vun der Champions League, deen 10 Goaler markéiere konnt.Op den éischte Bléck kléngt dat elo net esou extra, ma wann een hie vergläicht mat der Weltspëtzt, da gesäit een op een Neits, wat de jonke Fransous fir eng villverspriechend Zukunft viru sech huet.Bei sengem 10. Goal an der Kinneksklass war den Mbappé 18 Joer, 11 Méint a 15 Deeg al. Dëst ass am Verglach mat anere weltbekannte Spiller extrem jonk.Den Zweeten op dëser Lescht ass säi Landsmann Karim Benzema. De Spiller vu Madrid hat zu dësem Zäitpunkt 20 Joer, 10 Méint an 2 Deeg um Bockel. De Lionel Messi kënnt hei op déi 4. Plaz. Den Argentinier huet 21 Joer, 3 Méint a 7 Deeg gebraucht fir déi 10 Goaler an der Champions League ze schéissen.De Rekordbuteur Cristiano Ronaldo kënnt an dëser Ranglëscht esouguer nëmmen op déi 7. Plaz. Säin 10 Goal huet hien am Alter vun 23 Joer, 5 Méint a 27 Deeg geschoss.

D'Top 7:

1. Kylian Mbappé 18 Joer, 11 Méint a 15 Deeg2. Karim Benzema 20 Joer, 10 Méint an 2 Deeg3. Javier Saviola 21 Joer an 3 Méint4 Lionel Messi 21 Joer, 3 Méint a 7 Deeg5. Raul Gonzalez 21 Joer, 3 Méint a 24 Deeg6. Wayne Rooney 22 Joer a 14 Deeg7. Cristiano Ronaldo 23 Joer, 5 Méint a 27 Deeg