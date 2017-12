© Archiv

E besseren Optakt hätt den 20 Joer alen Alex Knaff beim ITF-Tournoi an den USA net kéinten erwëschen.Am 1. Tour konnt de Lëtzebuerger den Austin Krajicek an 3 Sätz eliminéieren. Den Alex Knaff steet an der Weltranglëscht net ënnert den 1000 éischten, den Amerikaner ass ëmmerhin d'Nummer 263 op der Welt a war schonn eng Kéier an den Top100.An der Aachtelsfinall waart elo mam Amerikaner Jacob Dunbar ee Qualifikant op den Alex Knaff.Och am Dubbel ass den Alex Knaff mat sengem Partner aus dem Burundi eng Ronn weider. Si hu sech géint eng amerikanesch Koppel an 3 Sätz mat 1:6, 7:6 an 10:5 duerchgesat.