20 Athleten hunn et dëst Joer op d’Lëscht vun de Nominéierte gepackt, dorënner natierlech och de Gilles Muller, dee sech déi lescht 3 Joer konnt duerchsetzen. Bei den Dammen ass d'Titelverdeedegerin Christine Majerus eng vun de Favoritinnen. Nominéiert sinn donieft och de Bob Jungels an d'Ni Xia Lian. Bei den Equippe sinn et d'Dëschtennis-Dammen an d'Lëtzebuerger Fussballnationalequipe déi an d'Course ginn.