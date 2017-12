© AFP

Dat däitscht Schi-Talent ass ass an engem Spidol zu Calgary verscheet, huet de kanadesche Schi-Verband en Donneschdeg de Moie bekannt ginn. Dat jonkt Nowuesstalent aus Bayern war e Mëttwoch während dem Training zu Lake Louise an ee Ofspärnetz gerannt. Hie gouf mat engem Helikopter an d'Spidol geflunn. Fir de Max Burkhart koum awer all Hëllef ze spéit.Eréischt virun e puer Woche war de 35 Joer ale franséischen Davi Poisson ënner ähnlechen Ëmstänn ëm d'Liewe komm. Hie war während dem Training frontal an e Bam gerannt.