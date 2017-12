D'Partie ginn op RTL.lu an op der App am Livestream vu 19h00 Auer u gewisen. Programm vu Club RTL.

Hei fannt Dir de Livestream vun 18h30 Auer un.



Zu eisem Stream:

Chaîne: Club RTL

18h30: Plateau

Studio : Anne Ruwet, Jean-Marc Ghéraille et Johan Walem

19h00: Atalanta vs Lyon

Commentaires : Emiliano Bonfigli et Walter Baseggio

21h05: Zulte Waregem vs Lazio Rome

Commentaires: Marc Delire et Frédéric Herpoel

Fin prévue : 23h30

Mir iwwerdroen op RTL.lu an iwwert d'Appen de Programm vu Club RTL.