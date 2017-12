Et gouf eng Titelverdeedegung fir d'Christine Majerus an de Gilles Muller, bei der Equipe huet d'Football-Nationalequipe d'Dëschtennis-Dammen ofgeléist.

1973 ass d'Sportgala fir d’éischte Kéier fir de Grand Public zu Uewerkuer organiséiert ginn. 1985 ass d'Lëtzebuerger Sportspress op Munneref geplënnert an zanter 2 Joer gi bei der "Sportspress.lu Awards Night" an der Coque, déi beschte Sportler a Sportlerinnen an déi bescht Equipe vum Joer geéiert.



Genee wéi déi leschten 3 Joer geet den Titel vum Sportler vum Joer och dëst Joer nees un den Tennisspiller Gilles Muller. Hie konnt sech mat 547 Stëmme kloer géint de Bob Jungels (343 Punkten) duerchsetzen. Op der 3. Plaz ass mam Jempy Drucker (135 Punkten) ee weidere Coureur gelant.





Extrait Gilles Muller



Sportler vum Joer: Gilles Muller (07.12.2017) Héichpunkter aus de leschte Méint.

Bei der Sportlerin vum Joer konnt sech genee wéi dat leschte Joer nees d'Christine Majerus duerchsetzen. D'Cyclistin hat um Enn 546 Stëmme géinteniwwer vun den 274, déi d'Dëschtennisspillerin Ni Xia Lian krut. Op déi 3. Plaz koum d'Fechterin Lis Fautsch mat 160 Punkten.





Extrait Christine Majerus



Sportlerin vum Joer: Christine Majerus (07.12.2017) Héichpunkter aus de leschte Méint.

Bei der Equipe vum Joer konnt sech d'Football-Nationalequipe behaapten. D'Rout Léiwe krute vun de Sportjournaliste 494 Punkten. Op déi zweete Plaz koum d'Nationalequipe vun den Dëschtennis-Dammen (324 Punkten). Déi drëtte Plaz war fir eng weider Footballequipe, nämlech de Progrès Nidderkuer (193 Punkten).





Extrait Luc Holtz



Equipe vum Joer: Football-Nationalequipe (07.12.2017) Héichpunkter aus de leschte Méint.

Exploit vum Joer

Extrait Gilles Muller



Dëst Joer konnt de Publique fir d'éischte Kéier fir den Exploit vum Joer ofstëmmen. Um Enn hat de Gilles Muller d'Nues vir, dat virum Kimberly Nelting an dem Paule Kremer.

Exploit vum Joer: Gilles Muller (07.12.2017) Den Tennisspiller Gilles Muller krut vum Publique déi meeschte Stëmmen.

Nieft den 3 Haaptpräisser goufen och nach weider Laureate geéiert

Kimberly Nelting um Mikro vum Rich Simon



Prix du Jeune Espoir feminin: Kimberly Nelting (07.12.2017) D'Kimberly Nelting huet am Karate bei de Juniorinnen de Weltmeeschtertitel gewonn.

Extrait Peter Murphy



Prix du Jeunes Espoir masculin: Peter Murphy (07.12.2017) De Peter Murphy konnt beim Festival Olympique de la Jeunesse am Short Track Gold gewannen.

Prix Sport et Handicap: Romain Fiegen (07.12.2017) De Romain Fiegen gouf posthum fir seng Verdéngschter an der Liichtathletik an am Parasport ausgezeechent.

Prix d'Honneur: Raymond Sassenrath (07.12.2017) De Raymond Sassenrath gouf fir seng Verdéngschter am Schwammsport ausgezeechent.