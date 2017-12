Mat de Resultater vun dësem Spilldag stinn Villarreal an Astana, Kiew a Belgrad, Braga a Rasgrad, Mailand an Athen, Bergamo a Lyon, esou wéi Moskau a Kopenhagen an der nächster Ronn.Tëscht Prag an Astana sollt sech entscheeden, wien zesumme mat Villareal an d'KO-Phase kënnt. Astana, mat engem Punkt Retard, huet eng Victoire zu Prag gebraucht. No engem Goal vum Anicic an der 38. Minutt huet et gutt fir d'Equipe aus dem Kasachstan ausgesinn. Um Enn gewanne si dann och de Match zu Prag mat 1:0.Villarreal - Tel Aviv 0:1Prag - Astana 0:1Am Grupp B war scho virum leschte Spilldag kloer, datt Kiew a Belgrad et géingen an d'Tëscheronn packen. Kiew konnt sech am direkten Duell géint Belgrad mat 4:1 duerchsetzen a gëtt domadder Gruppenéischten. Déi zweet Plaz ass fir Belgrad.Dynamo Kiew - Partizan Belgrad 4:1Young Boys Bern - Skenderbeu Korce 2:1Am Grupp C steet Braga un der Spëtzt, do huet och eng 1:2-Defaite Basaksehir näischt méi geännert. Weider ass och Rasgrad, si hu géint Hoffenheim 1:1 gespillt.Hoffenheim - Rasgrad 1:1Istanbul Basaksehir - Sporting Braga 2:1Mailand ass als éischt eng Ronn weider. Si hu mat 0:2 zu Rijeka verluer. Den Ticket geléist huet och Athen, dat no engem 0:0 géint Wien.Austria Wien - AEK Athen 0:0HNK Rijeka - AC Mailand 2:0Am Grupp E si Bergamo a Lyon eng Ronn weider. Tëscht béiden Equippen ass et en Donneschdeg den Owend nach ëm déi éischte Plaz an der Tabell gaangen an déi konnt sech Bergamo sécheren. Si gewanne mat 1:0 géint Lyon.Bergamo - Lyon 1:0Apollon Limassol - FC Everton 0:3Am Grupp F war just eppes kloer: Zlin war eliminéiert. Déi aner dräi Equippe konnten nach op alle Positiounen tëscht 1 an 3 landen. An der Paus stoung et dunn a béide Matcher nach 0:0, ma kuerz nom Säitewiessel konnt Kopenhagen séier hannereneen zwee Mol markéieren, duerch de Sotirou an der 56. an de Lüftner an der 59. Minutt. Bei dësem Resultat sollt et bleiwen, sou dass si als Gruppenzweet weider sinn.Um Enn steet Moskau op der éischter Plaz, dat no enger 2:0-Victoire zu Zlin.Kopenhagen - Sheriff Tiraspol 2:0FC Zlin - Lok Moskau 0:2Scho virum Match war sécher, datt Bukarest a Pilsen sécher an der nächster Ronn, Pilsen duerch den direkte Vergläich mat Lugano. Am Fernduell misst sech entscheeden, wie vu béiden Equippen als Gruppenéischte weider kënnt.Bukarest - LuganoBeer Sheva - Viktoria PilsenAm Grupp H huet sech Arsenal schonn als Tabellenéischte fir déi nächst Ronn qualifizéiert.Arsenal London - BaryssauRoter Stern - KölnAm Grupp I steet Salzburg ewell als Gruppegewënner fest.Marseille - SalzburgGuimaraes - KonyasporAn der Grupp J hat Östersund schonn den Ticket fir déi nächst Ronn geléist. Tëscht Luhansk a Bilbao misst sech entscheeden, wie mat an d'Ko-Phase kënnt.Hertha - ÖstersundLuhansk - BilbaoAm Grupp K ass Lazio Roum virum 6. Spilldag schonn eng Ronn weider.Zulte Waregem - LazioArnhem - NizzaAm Grupp L ass scho virum leschte Spilldag decidéiert, datt Real Sociedad an Zenit eng Ronn weider sinn.Real Sociedad - ZenitVardar Skopje - Trondheim