No 2008, 2013, 2014 an 2016 ass dëst déi 5. Auszeechnung mam Ballon d'Or fir de Cristiano Ronaldo. De Portugis ass domadder mam Argentinier Lionel Messi, sengem éiwege Rival, gläichgezunn.De Cristiano Ronaldo hat déi lescht Saison mat Real Madrid de Championstitel an d'Champions League gewonn.