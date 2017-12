© AFP Archivbild

D'Lëtzebuerger Sociétéit Image Rights, déi op Propriété intectuelle spezialiséiert ass, freet 1,5 Milliounen Euro vum Sportler. De Kevin de Bruyne war no sengem Transfert an d'Premier League un dës Firma erugetrueden, fir bei de Billerrrechter laanscht den englesche Fisc ze kommen. D'Rees vum Nationalspiller geet vun Chelsea an d'Bundesliga an erëm zeréck an England, ma de Kontrakt mat der Sociétéit hei aus dem Land gëtt gekënnegt. Image Rights erkennt dat net un, melle belsch Medien. D'Societéit freet deemno annerhallef Millioun a 5.000 Euro Astreinte den Dag, sou laang d'Rechnung net bezuelt ass.

Nieft dem Kevin Bruyne sinn och Manchester City an Nike op de Référé geruff.