Vun en Dënschdeg bis e Freideg gëtt zu Rio de Janeiro d'Militär-Weltmeeschterschaft am Schwammen organiséiert. Mam Raphaël Stacchiotti an dem Julien Henx sinn dann och direkt 2 Lëtzebuerger Schwëmmer bei dëser WM mat dobäi, eng Première fir Lëtzebuerg. D'Erwaardunge vun deenen 2 Sportzaldote sinn héich.

Virschau Militär-WM-Schwammen / Reportage Fränz Schneiders



Landesrekorder vum Raphaël Stacchiotti a Julien Henx beim nationale Championnat respektiv de franséische Meeschterschaften déi lescht Woch, donieft 17 Eenzel-Titele vum Raphaël Stacchiotti schwätze fir sech. Déi 2 Sportzaldote sinn an enger excellenter Form. Et muss een awer bedenken, dass d'Competitiounen op der 25-Meter-Bunn geschwomme goufen.

Elo geet et zu Rio op der Militär-Weltmeeschterschaft dann awer an de 50-Meter-Baseng, do gëllt et sech dann e bëssen ëmzestellen. Den Nationaltrainer Ingolf Bender gesäit dem Wiessel an den Olympesche Baseng awer positiv entgéint.

De Raphaël Stacchiotti wäert zu Rio op den 200 Meter 4Nages un den Depart goen, donieft stinn nach 200 Meter Réck, Crawl a Papillon um Programm.

De Fokus beim Raphaël Stacchiotti läit ganz kloer op den 200 Meter 4Nages, dem 25 Joer alen Athlet seng Haaptdisziplin, op dëser Streck rechent sech de Raphaël Stacchiotti dann och déi beschte Chancen aus. Zil vum Lëtzebuerger ass eng Medail ze gewannen, domadder géing hie sech en Dram erfëllen. Vun der Konkurrenz hier misst dat och am Beräich vum Méigleche sinn, sou de Stacchiotti.

Een Dram, deen och sécherlech de Julien Henx huet. Den 22 Joer alen Athlet ass sech awer bewosst, dass op de Sprintstrecken eng Partie Brasilianer an och Fransouse starten. Deemno eng staark Konkurrenz fir de Julien Henx, deen dann awer ganz houfreg ass bei enger Militär-Weltmeeschterschaft kënnen ze starten.

Déi 2 Schwëmmer hate sech och fir d'Europameeschterschaft am klenge Baseng an Dänemark qualifizéiert. De Choix ass um Enn awer op Rio gefall, déi zwee Sportler wëllen dem Déngscht vun der Arméi nokommen, sou de Raphaël Stacchiotti.

Et dierf een deemno gespaant sinn, ob um Enn ee Podium fir de Raphaël Stacchiotti erausspréngt, et wier op jiddefalls eng Première an d'Lëtzebuerger Schwammwelt géing weider op hirer Erfollegswell vun deene leschte Woche weider schwammen.



Éischt Kompetitiounen um Dënschdeg mat Lëtzebuerger Bedeelegung

Zum Optakt vun der Militär-WM am Schwammen ware béid FLNS-Athleten am Asaz. De Julien Henx ass iwwer 50 Meter Crawl op déi 11. Plaz komm, dat an der Zäit vun 23 Sekonnen a 36 Honnertstel. De Séierste war de Brasilianer Pedro Heinrique Silva, dat an 22 Sekonnen an 51 Honnertstel.



De Raphaël Stacchiotti koum iwwer 200 Meter Papillon op déi 8. Plaz a konnt sech domat fir d'Finall qualifizéieren. Hien huet allerdéngs op dës verzicht, dat well fir hien um Mëttwoch d'200 Meter 4Nages um Programm stinn.



De Julien Henx trëtt um Mëttwoch nach iwwer 100 Meter Papillon un.