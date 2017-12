© AFP

En Dënschdeg muss sech de fréiere franséischen Nationalspiller viru Geriicht veräntweren. Dat géint de Bruno Heiderscheid, deen als fréiere Beroder vum Franck Ribéry nach eng Provisioun vun 3,5 Milliounen Euro fuerdert, plus 10 Prozent Zënsen.Bei de Suen geet et ëm d'Provisioun, déi de Beroder senger Meenung no nach ze gutt hätt, wéi de Ribéry 2007 vu Marseille op München gewiesselt ass. Zu deem Moment war den Heiderscheid awer net méi de Beroder vum Fransous. De Lëtzebuerger Spillerberoder behaapt awer, datt de Ribéry him déi Sue mëndlech zougeséchert hätt a béid dono esouguer e Vertrag ënnerschriwwen hätten.Am Mäerz war d'Geriicht schonn eng Kéier zesummen, ma de Footballstar war selwer net zu deem Rendez-vous komm. Eng Execution forcée konnt de Bayern-Spiller awer evitéieren, well hien eng Sécherheet vu 7,5 Milliounen Euro hannerluecht hat.Fir de Franck Ribéry ass et donieft net déi éischte Kéier, datt hie sech viru Geriicht muss veräntweren.