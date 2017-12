Um Freideg Owend war de Spëtzematch zu Esch tëscht dem Tabellenéischten, der Amicale Steesel an dem Tabellenzweeten, dem Basket Esch. Virun der Partie hate béid Equippen 18 Punkten a stoungen domat also punktgläich virop.

Residence Walfer - AB Konter 104:88

D'Residence war an der éischter Hallschent déi besser Equipe, ma et war trotzdeem enk. An der Paus stoung et 49 op 40 fir d'Häre vu Walfer, dat virun allem well si relativ gutt getraff hunn. Just vun hannert der Dräierlinn wollt et net esou gutt goe fir d'Haushären. 2 vun 11 sinn eragaangen, ma bei de Gäscht huet dat net vill besser ausgesinn an der éischter Hallschent.Am drëtte Véierel huet d'Residence dunn alles kloer gemaach. Si hu mat richtegem Powerplay Konter kaum d'Chance ginn sech z'erblosen an hunn esou den drëtte Véierel mat 32 op 22 dominéiert, esou dass si um Enn dann awer kloer mat 104 op 88 gewannen.

Basket Esch - Amicale Steesel 75:93

No engem relativ ausgeglachenen éischte Véierel, huet d'Amicale zum Ufank vum zweete Véierel esou richteg opgedréint. Ugefouert vum Billy McDaniel, deen an dëser Phas ganz entscheedend war, konnt si an der Ufanksphas vum zweete Véierel ee 16:2-Laf realiséieren, wat den Escher fréi an der Partie d'Genéck gebrach huet. An der Paus stoung et schonns 52 op 33 fir den amtéierende Champion.An der Paus muss den Escher Trainer awer wuel déi richteg Wierder fonnt hunn, well déi Escher si besser aus der Paus komm, ewéi d'Amicale. Am drëtte Véierel konnt si hire Réckstand verkierzen an am véierten a leschte Véierel konnte si esouguer bis op 8 Punkten erukommen, ma do ass hinnen dunn awer d'Loft ausgaangen an d'Gäscht vu Steesel setze sech dann awer mat 93 op 75 géint Esch duerch an domat ass d'Amicale elo ganz eleng un der Tabellespëtzt.

T71 Diddeleng - Sparta Bartreng 86:71

Den T71 hat et mat der Sparta Bartreng ze dinn an d'Gäscht vu Bartreng hu sech an der éischter Hallschent virun allem offensiv immens schwéier gedoen. Den T71 war einfach ee gutt Stéck méi effizient an der Offensiv a stoung relativ gutt an der Defense. Bartreng war ze nervös an der Offensiv an esou stoung et aus Bartrenger Siicht an der Paus 34 op 54.An der zweeter Hallschent huet d'Sparta sech dunn awer zeréckgemellt. Wann dat drëtt Véierel och nach komplett equilibréiert war, esou huet d'Sparta am leschte Véierel dominéiert, mee et sollt awer net duergoe fir déi 20 Punkten, déi een an der Paus hanne war, opzehuelen. Den T71 wënnt um Enn dës Partie dann awer verdéngt mat 86 op 71, dat well si einfach iwwer de ganze Match méi konstant waren.

Musel Pikes - Hiefenech 106:74

D'Haushäre si voll motivéiert an dës Partie gaangen an dat huet sech virun allem am éischte Véierel bemierkbar gemaach. Offensiv eng Nummer ze staark fir an engem éischte Véierel iwwerfuerdert Hiefenecher. 13 Punkt Virsprong hat een nom éischte Véierel. Ma no dësem wahnsinnege Start vun de Pikes, hunn d'Gäscht am zweete Véierel zeréckgeschloen, esou dass et zur Paus beim Stand vu 45 op 39 nëmme méi 6 Punkt Virsprong waren.Deen Effort, deen déi Hiefenecher am zweete Véierel gemaach haten, sollte si allerdéngs deier bezuelen, well an der zweeter Hallschent goufe si praktesch iwwerrannt vum T71 Diddeleng, deene bal alles gegléckt ass. Virun allem am drëtte Véierel haten d'Gäscht guer näischt ze gutt. D'Pikes wanne verdéngt mat 106 op 74 géint Hiefenech.

Racing Lëtzebuerg - Etzella Ettelbréck 66:94

An der leschter Partie wënnt d'Etzella kloer mat 94 op 66 géint de Racing. D'etzella steet domat elo op der drëtter Plaz an der Tabell an de Racing rutscht ëmmer weider an de Keller.