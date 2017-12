Ma de richtege Star vun deem Match war e Mupp, dee bis op eemol am Mëttelkreess opgetaucht ass. De Ball louch an der Hallschent vun Trondheim an den Arbitter hat ënnerbrach, wéi hien de spezielle Feldspiller entdeckt hat. De Goalkeeper vu Vardar Skopje Filip Gacevski ass bei den Hond gaangen an huet dee Mol geheemelt. De Mupp huet sech dat gefale gelooss, a sech souguer virun hien op de Buedem geluet. Erausgedroe wollt en awer net ginn.Dofir huet hien "catch me, if you can" mam Sécherheetspersonal gespillt, déi et no kuerzer Zäit fäerdeg bruecht hunn, de Mupp an d'Katakombe vum Stadion ze "verdreiwen".

En Zorro op enger Pressekonferenz

© AFP

Fir eng aner kuriéis Zeen huet den Paulo Fonseca, den Trainer vun Donetsk, e Mëttwoch den Owend nom Match géint Manchester City gesuergt. Hien hat virum Start vun der Champions League Gruppepahese annoncéiert, datt hien, wa seng Equippe an der Grupp géint Manchester, Neapel a Rotterdam géif weider kommen, als Zorro verkleet op d'Pressekonferenz géif goen... An hei ass de Beweis, de Mann huet säi Wuert gehalen. Mat 12 Punkten an enger 2:1 Victoire um leschte Spilldag géint Manchester, konnt d'Donetsk sech als Zweete vun der Grupp F qualifizéieren.