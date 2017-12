© Archiv Pressphoto

Dea Waasland-Beveren haten um Freideg Owend Besuch vu Léck. De Lëtzebuerger Nationalspiller huet vun Ufank u gespillt. Virun der Partie hu béid Equippen nëmmen dräi Punkten an der Tabell getrennt. An der 15. Minutt dunn de Réckschlag fir d'Lokalequipe. De Marin konnt op Virlag vum Carlinhos den 1:0 markéieren. D'Equipe ëm de Laurent Jans huet sech awer nach net geschloe ginn. An der 36. Minutt konnt si duerch de Seck ausgläichen. D'Haushäre ware voller Motivatioun aus der Kabinn komm a goufe fir hiert Engagement belount. De Kiese Thelin konnt an der 49. Minutt den 2:1 fir Waasland-Beveren schéissen. D'Equipe vu Léck war geschockt a koum net méi richteg an d'Partie. Esou war et an der 72. Minutt den Ampomah, deen den 3:1 schéisse konnt. De Lëtzebuerger huet de ganze Match duerchgespillt.Dehuet um Freideg mat senger Equipe FC Bourg-Péronnas missen op Brest reesen. De Lëtzebuerger stoung an den éischten 11, ma d'Partie huet net gutt ugefaange fir d'Equipe aus der Ligue 2. Schonns no 18 Minutte konnt Brest duerch een Eelefmeter vum Pi a Féierung goen. D'Equipe vum Christopher Martins konnt sech du laang Zäit am Spill halen, ier Stade Brest an der Schlussphas nach zweemol zougeschloen huet. An der 83. Minutt huet de Berthomier fir den 2:0 gesuergt an de Sissoko an der 86. Minutt fir den 3:0. De Lëtzebuerger stoung déi 90 Minutten iwwer um Terrain.