© twitter/Bayer 04 Leverkusen

Den Opsteiger Stuttgart hat et um Freideg Owend mat Bayer Leverkusen ze dinn, déi an der Tabell véier Punkte méi haten. Leverkusen war virun der Partie schonns zanter 9 Matcher net méi geschloe ginn, et sollt also schwéier gi fir den Opsteiger. Eng Statistik huet virun der Partie awer fir d'Lokalequipe geschwat. De VfB huet an dëser Saison déi drëttbescht Heembilanz an huet doheem nach net eng Partie verluer. 5 Victoiren an 1 Remis stinn ënnert dem Stréch bei de Schwaben, déi domat 16 vun hire 17 Punkten doheem feiere konnten.D'Gäscht haten de bessere Start an d'Partie erwëscht, ëmmer nees ware si geféierlech virun allem iwwer de jonken Jamaikaner Leon Bailey. Esou och an der 20. Minutt, de Bailey léisst no engem Aworf direkt zwee Defenseure vu Stuttgart stoen a spillt de Ball flaach an d'Mëtt op de Kai Havertz, deen de Ball aus kuerzer Distanz am Zieler sengem Goal ënnerbrénge konnt.Nom Goal huet d'Werkself sech allerdéngs ee Stéck zeréckgezunn, ma dat sollt awer keng weider Auswierkungen op d'Resultat hunn, dat well Stuttgart am Offensivspill ze schwaach agéiert huet.Nom Säitewiessel hunn déi iwwer 54.00 Zuschauer an der Mercedes-Benz Arena ee ganz staarke Bernd Leno am Leverkusener Goal gesinn. Ëmmer nees stoung hien am Zentrum vun enger Stuttgarter Offensivaktioun, dat duerch e puer ganz flott Paraden.Stuttgart sollt fir dësen Effort awer net belount ginn, well an der 80. Minutt konnt de Bender op 2:0 erhéijen. De Bailey ee Corner an d'Mëtt bruecht, hei ass de Bender am héchste gesprongen an huet mat engem schéine Kappball fir d'Entscheedung gesuergt.Domat bleift Leverkusen am 10. Match hannerteneen ongeschloen a fir Stuttgart ass et déi éischt Heem-Néierlag fir dës Saison. Leverkusen klëmmt domat emol provisoresch op déi 4. Tabelleplaz.