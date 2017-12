Am Ganze goufen 11 Championen an deene verschiddene Gewiichtsklasse bäi Hären an Dammen gesicht.An de Kategorie bis 52, 57 a 66 kg souwéi iwwer 78 an 100 kg stoung de Champion scho virdru fest, entweder well sech just ee Judoka gemellt hat oder well de Géigner verletzungsbedingt huet misse Forfait erklären. Deemno konnte sech d'Kim Eiden, d'Manon Durbach, d'Monique Kedinger, den Théo Lazian an de Micah Dahlem fréizäiteg iwwert hiren Titel freeën.Ausscheedungen an/oder Finalle gouf et dann awer an deenen anere Kategorien, wou sech de Lars Hilgert virum Maxime Buit (-60 kg), de Claudio Nunes Dos Santos virum Joris Limonier (-73 kg), de Bilgee Bayana virum Moris Scholl (- 81 kg), den Denis Barboni virum Denis Hill (- 90 kg), den Arno Piren virum Erwan Eggermont (- 100 kg) an d'Taylor King virum Anettka Mosr (- 70 kg) duerchsetze konnten.No der Medaileniwwereechung stoung dunn deen éischten INTERREG Championnat par équipe um Programm.Hei si jee 6 Judoka fir hir Regioun (Lëtzebuerg, Grand Est de France, Saarland-Reinland-Pfalz) ugetrueden. Fir Lëtzebuerg waren dat: Kim Eiden (-60 kg), d'Taylor King (-63 kg), de Lars Hilgert (-66 kg), de Bilgeee Bayana (-81 kg) an den Denis Barboni (-100 kg).No enger Defaite géint déi däitsch Regioun Südwest konnt sech Lëtzebuerg duerch eng Victoire géint déi franséisch Vertrieder déi zweet Plaz um Podium sécheren.De Video vum nationalen Eenzelchampionnat bäi der Elite souwéi dem Interreg Equippechampionnat fannt Dir hei: