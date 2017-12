E Sonndeg ginn d'Terraine vun deenen anere Matcher an der BGL Ligue an an der Éierepromotioun kontrolléiert. - Déi ënnescht Divisioune si well ofgesot.

D'Footballfederatioun huet e Samschdeg de Moien matgedeelt, wéi eng Auswierkungen d'Meteo op d'Matcher um Weekend huet.Déi eng Partie aus der BGL Ligue, déi e Samschdeg um Programm steet, gëtt gespillt. Dat ass Rodange-Nidderkuer.E Sonndeg de Moien gëtt da gekuckt, ob déi aner Matcher aus der BGL Ligue an aus der Éierepromotioun kënne gespillt ginn.D'Matcher an den ënneschten Divisioune sinn ewell sécher ofgesot. Do gëtt weder um Samschdeg nach um Sonndeg gespillt.Wéini déi nogeholl ginn, decidéiert d'Federatioun méi spéit.An der Hal kann natierlech gespillt ginn (Futsal an Indoor).

Suite aux conditions atmosphériques actuelles et au mauvais état des terrains gelés, la FLF annule partiellement les matches des catégories suivantes du samedi 09 et du dimanche 10 décembre 2017 et les reporte à une date ultérieure.

Cette date sera communiquée aux clubs dans les meilleurs délais.

• Division 1

• Division 2

• Division 3

• Dames

• Juniors

• Cadets

• Jeunes Filles

Les matches de la BGL Ligue et les matches de la Promotion d'Honneur restent fixés momentanément au programme.

Après l'inspection du terrain, le match de la BGL Ligue de cet après-midi, FC Rodange 91 – Progrès Niederkorn reste maintenu au programme.

Les 13 terrains restants de la BGL Ligue et de la Promotion d'Honneur seront tous contrôlés le dimanche matin entre 10.00 et 10.30 heures.

Les matches du championnat futsal et les tournois LALUX INDOOR JEUNES restent fixés au programme de ce week-end.

Nous vous souhaitons une bonne réception de la présente et nous vous adressons nos salutations les meilleures.