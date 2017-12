© afp

A fun men's pursuit came to an end, but #biathlon is far from over from #HOC17 tune in on https://t.co/bk5aBBaMLg at 14.45 for the women's pursuit pic.twitter.com/JZLk8HGlzX — IBU World Cup (@IBU_WC) 9. Dezember 2017

No der Victoire am Sprint en Donneschdeg huet de Johannes Thingnes Bö och an der Poursuite e Samschdeg zu Hochfilzen an Éisträich seng Konkurrenten a Schach gehalen.Den Norweger huet sech direkt am éischte Schéissen zwee Feeler geleescht, de Fransous Martin Fourcade konnt opschléissen a sou sinn déi zwee Biathleten zesumme gelaf. Am zweete Schéisse si béid Sportler ouni Feeler bliwwen. Duerno hu si sech allebéid ee Feeler geleescht an den Norweger an de Fransous hunn dat lescht Schéisse parallel an Ugrëff geholl. Hei huet de Bö d'Nerve behalen, huet seng Schëss alleguer an d'Zil bruecht an ass enger souveräner Victoire entgéint gelaf. De Martin Fourcade huet sech dogéint direkt 3 Feeler geleescht, eppes wat ee beim Fransous net dacks gesäit, an huet de Jakov Fak misse laascht zéie loossen. De Slowen klasséiert sech mat engem Retard vun 58 Sekonnen op der 2. Plaz.De Martin Fourcade huet sech zesumme mam Simon Schempp aus Däitschland, dem Tarjei Bö an dem Maxim Zwetkow aus Russland op déi lescht Kilometer gemaach. De Fransous huet an de Koppen den Tempo ëmmer nees ugezunn, ma de Simon Schempp ass hien net lass ginn, sou dass et zu engem Sprint komm ass. Hei war de Fourcade liicht méi séier a gëtt den Drëtten op 1 Minutt an 10 Sekonnen. De Simon Schempp gëtt de 4..Am Gesamtweltcup bleift de Martin Fourcade op der 1. Plaz mat 264 Punkten. Zweeten ass de Johannes Thingnes Bö mat 238 Punkten.