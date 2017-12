© afp

Beim Weltcup zu Val d'Isère a Frankräich loung e Samschdeg de Moien de Marcel Hirscher nom 1. Laf am Riseslalom a Féierung. Den Éisträicher hat eng Avance vun 10 Honnertstel op de Stefan Luitz aus Däitschland an 12 Honnertstel op den Alexis Pinturault aus Frankräich.De Fransous huet am zweeten Duerchgang eng ganz staark Zäit virgeluecht. De Stefan Luiz konnt hei net mathalen an hat um Enn als Zweeten e Réckstand vun 28 Honnertstel. Als leschten huet de Marcel Hirscher versicht dem Pinturault d'Victoire nach ze kropen, ma och him sollt dat net geléngen. Hie muss sech mat engem Réckstand vu 54 Honnertstel mat der drëtter Plaz zefridde ginn. De sechsfache Weltmeeschter a sechsfache Gewënner vum Gesamtweltcup war wéinst engem Broch vum Knéchel am Summer méi spéit an d'Saison gestart, ma hien ass trotz dem Trainingsréckstand schonn erëm gutt a Form.Den Alexis Pinturault huet seng Victoire vun zejoert domadder verdeedegt a feiert seng 20. Victoire am Weltcup.