Hamburg - Wolfsburg 0:0

An enger éischter schwaacher éischter Halschent gouf et net vill Goalchancen. Hamburg hat der awer e puer méi wei d'Gäscht aus Wolfsburg. Déi bescht gouf et an der 30. Minutt duerch de 17 Joer alen Arp. De Walace huet den Arp am richtege Moment an d'Déift geschéckt, dee léisst den Uduokhai stoen, schéisst laanscht de Casteels mee awer och ganz knapps laanscht de Goal.Och an der zweeter Halschent war et kee Match op engem gudde Niveau. Et waren awer d'Hamburger déi sech méi Chancen konnten erspillen mee awer keng notzen. Wolfsburg konnt sech am ganze Match keng gutt Goalchancen erausspillen a soumat kënnen si mam Punkt zefridde sinn.

Dortmund - Bremen 1:2

Zu Bremen war Dortmund enorm ënner Drock mol nees eng Victoire anzefueren an nees an d'Erfollegsspuer ze fannen. Et waren awer d'Gäscht déi besser an de Match fonnt hunn a sech Chancen konnten erspillen. A sou war et och Bremen déi an der 26. Minutt konnten a Féierung goen. De Kruse huet de Ball no riets op den Eggestein gepasst, deen huet de Ball ugeholl a schéisst an de laangen Eck fir den 1:0. Dortmund hat an der ganzer éischter Halschent net ee Schoss op de Goal.No der Paus koumen déi Dortmunder da besser aus der Kabinn a konnten sech direkt e puer Chancen erspillen. Esou konnten déi giel dann och an der 57. Minutt den Ausgläich schéissen. Eng Flank vum Schmelzer leet de Kagawa mam Kapp op den Aubameyang eriwwer, et ass awer de Bargfrede deen de Ball an den eegene Goal schéisst. Nëmmen 8 Minutte méi spéit ass Bremen nees a Féierung gaangen. E Corner konnt de Gebre Selassie mam Kapp am Goal ënnerbréngen.

Leipzig - Mainz 2:2

Zu Leipzig war et eng turbulent éischt Halschent. No 29 Minutten konnt d'Heemequipe mat 1:0 a Féierung goen. De Poulsen huet de Ball op riets mat der Hack op den Demme gespillt, deen huet de Ball op de Kampl zeréckgeluecht an den Ex-Leverkusener an Dortmunder huet keng Problemer de Ball am Goal ënner ze bréngen. An der 39. Minutt gouf et dunn nom Videobeweis e Fräistouss kuerz virum Strofraum fir Mainz. De Gulacsi hëllt dësen aus dem Wénkel eraus mee den Quaison huet nogesat an den 1:1 geschoss. 6 Minutte méi spéit ass nees de Videoarbitter am Asaz gewiescht an et ass Eelefmeter fir Leipzig ginn. Deen huet de Werner am Filet ënnerbruecht.No der Paus war d'Spill vun de Leipziger net méi esou strukturéiert a Mainz koum besser an de Match. An der 87. Minutt konnten se dunn och ausgläichen. E Corner vum Brosinski kënnt an d'Mëtt an de Berggreen käppt fir den 2:2 an de Goal.

Frankfurt - Bayern München 0:1

D'Frankfurter hunn an der éischter Halschent leidenschaftlech gekämpft a konnten esou déi Münchner och virun Problemer stellen. Allerdéngs waren et awer déi Münchner déi an der 20. Minutt konnten a Féierung goen. No engem Corner kënnt de Ball nees bei de Kimmich zeréck, kann nach eng kéier flanken an de Vidal käppt de Ball iwwert d'Linn.An der zweeter Halschent huet sech Bayern e bëssen zeréckgezunn a koum net zu ville Goalchancen. An der 72. Minutt huet de Wolf den James gefoult an dei rout Kaart gesinn. Nodeems sech den Arbitter dës Situatioun awer nach eng kéier um Fernseh ugekuckt huet, gouf et dann awer giel.Um 18.30 Auer gëtt de Match tëscht Gladbach a Schalke ugepaff.