© Jeff Kettenmeyer

An dësem Match war den Tabellenzweeten Nidderkuer natierlech de Favorit géint Rodange. An dëst hunn se och direkt ënner Beweis gestallt an hunn déi Rodanger direkt mat zwee Goaler iwwerrascht. Schonn no 4 Minutte stoung et 1:0 fir Nidderkuer. De Lafon kritt eng Pass op den zweete Potto, säi Schoss wär laanscht de Goal gaangen mee de Schneider kënnt nach un de Ball an dréckt en iwwert d'Linn. Nëmmen 3 Minutte méi spéit huet de Françoise op eng ähnlech Aart a Weis den 2:0 geschoss.Rodange war guer net op der Héicht a ware komplett ënnerleeën an dat wëll se defensiv och guer net gutt stoungen. An der 22. Minutt ass e Schoss vum Oli Thill op d'Lat gaangen an zeréck op d'Linn gesprongen. Den Arbitter huet de Ball awer net hannert der Linn gesinn. No 31 Minutten gouf et dunn en Eelefmeter fir Nidderkuer mee den Oli Thill huet deen iwwert de Goal geschoss. No 38 Minutten ass dann awer den 3:0 gefall. No enger Flank vum Sebastien Thill käppt de Karayer de Ball iwwert d'Linn. D'Gäscht hunn weider no vir gespillt a kënnen kuerz virun der Paus souguer op 4:0 erhéijen: Eng Flank vum Lafon kënnt bei de Schneider an dee huet keng Problemer de Ball an de Filet ze schéissen.Och an der zweeter Halschent huet Nidderkuer weider just no vir gespillt a bei Rodange ass weiderhin defensiv guer näischt zesummegelaf. D'Gäscht konnten sech Chancen am Minuttentakt erspillen, hunn dës allerdéngs liichtsënneg verginn. E puer 100-prozenteg Goalchancen konnten se net notzen a gewannen dann schlussëndlech och "just" mat 4:0 géint eng ganz schwaach Equipe vu Rodange.