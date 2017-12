© afp

Premier League

An England huet den Tabellendrëtten iwwerraschend géint West Ham United verluer. Den eenzege Goal vum Match konnt den Arnautovic an der 6ter Minutt schéissen. Am Schluss vum Match huet Chelsea nach eng kéier alles probéiert mee souwuel e Schoss vum Morata wéi och vum Hazard hunn net de Wee an de Goal fonnt.Tottenham dogéint ka sech däitlech mat 5:1 géint Stoke City duerchsetzen. D'Goaler fir Tottenham hunn de Shawcross (Selbstgoal), Kane (2), Son an Eriksen geschoss. Den Éieregoal fir Stoke gouf vum Shawcross geschoss.

Primera Division

A Spuenien haat de Real Madrid keng Problemer mat Sevilla a gewënnt däitlech mat 5:0. Déi 5 Goaler, déi alleguer an der éischter Halschent geschoss gefall sinn, goufe vum Nacho, Ronaldo (2), Kroos an Hakimi geschoss.

Ligue 1

Um Samschdeg gewënnt Paräis ouni Problemer mat 3:1 géint Lille. D'Goaler hunn den Di Maria, Pastore an Mbappé geschoss. Den tëschenzäitlechen 1:2 fir Lille huet den El Ghazi geschoss.