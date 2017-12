Um Samschdeg stoungen 3 Partien am Dammebasket um Programm.

Sport: Am meeschte gelies

D'Amicale Steesel gewënnt ganz däitlech mat 80:37 zu Hesper. Erausstiechen bei Steesel konnt d'Jasmine Joyner mat 38 Punkten an 14 Punkten. Och Contern gewënnt kloer mat 85:64 zu Diddeleng wou d'Brittany Nicole Hodges (Contern) mat 30 Punkten an 16 Rebounds konnt iwwerzeegen. An der drëtter Partie verléiert d'Etzella mat 55:69 bei de Musel Pikes. Hei war déi bescht Scorerin d'Natalie Marie Bastian (Musel Pikes) mat 26 Punkten.