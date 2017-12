© Gilles Tricca

Hären

© Serge Olmo

An der éischter Halschent war et e ganze enke Match tëscht deenen zwou Equippen. Bierchem huet ëmmer nees probéiert sech ofzesëtzen mee Diddeleng huet se net zéie gelooss sou dat et mat engem 15:16 an d'Paus gaangen. An der zweeter Halschent huet Bierchem et dann awer gepackt sech ofzesëtzen a gewannen schlussendlech dann awer däitlech 34:25.Den zweete Match tëscht de Red Boys a Käerjeng war am Géigendeel awer bis zum Schluss spannend. Mat engem Remis (14:14) sinn béid Equippen an d'Paus gaangen. An der zweeter Halschent konnte sech d'Red Boys e liichte Virdeel verschafen a gewannen mat 34:32 géint d'Gäscht vu Käerjeng.Am Match tëscht den zwee leschten an der Tabell, ka sech Péiteng mat 30:25 (16:11) géint Dikrech duerchsetzen. Am véierte Match gewënnt den HB Esch doheem ganz däitlech mat 41:18 (19:9) géint Schëffleng.

Dammen

Bei den Dammen gouf et um Samschdeg zwou däitlech Affären. Den HB Diddeleng gewënnt mat 32:13 (13:8) géint den HB Museldall an d'Red Boys verléieren mat 21:28 (8:13) doheem géint Käerjéng.