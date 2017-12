© afp

No der Néierlag géint Werder Bremen um Samschdeg ass de Peter Bosz bei Dortmund virun d'Dier gesat ginn. Dëst soll um Sonndeg offiziell vum Veräin confirméiert ginn.Den Hollänner steet scho méi laang an der Kritik nodeems se zanter dem 30. September weder an der Bundesliga nach an der Champions League e Match gewanne konnten. Ausnam war de 5:0 an der Coupe beim Drëttligist vu Magdeburg.