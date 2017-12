E puer Lëtzebuerger waren um Samschdeg och am Ausland am Asaz.

© pressphoto

Basket

An der éischter hollännescher Divisioun am Basket kann densäin éischte Match mat den Helder dës Saison gewannen an dat mat 76:73 géint Landstede. De Lëtzebuerger konnt zu dëser Victoire dann och 13 Punkten an 8 Rebounds bäisteieren.

Handball

An der zweeter däitscher Bundesliga am Handball spillt d'mat Tréier 31:31 géint Beyeröhde. D'Lëtzebuergerin konnt 5 Goaler markéieren.

Football

Mat Metz konnten demol nees e Punkt sammelen a spillen 1:1 géint Rennes. De Goal fir Metz konnt de Mollet an der 41. Minutt schéissen. De Chris Philipps war de ganze Match um Terrain an de Vincent Thill an de Vahid Selimovic souzen op der Bänk.An der zweeter Belscher Divisioun zitt denmat Lierse mat 0:1 géint St. Gilloise de kierzeren. De Lëtzebuerger stoung an der Startformatioun.