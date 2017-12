An der Staffel vun den Häre kann sech Norwegen virun Däitschland a Frankräich duerchsetzen.

© afp

Vum Start ewech gouf et mat der Belsch eng Iwwerraschung nodeems de fréieren däitsche Biathlet Michael Rösch no den éischten zwee Schéissen a Féierung louch. Och hiren zweete Leefer konnt sech ganz gutt halen an huet als zweeten op de nächste Leefer iwwerginn. Déi zwee läscht Leefer hunn allerdéngs net de Niveau konnte mathalen a sinn wäit zeréckgefall.

Ab dem drëtte Leefer waren et dann d'Norweger, déi ouni di zwee Bö-Bridder un den Depart gaange sinn, déi d'Course dominéiert a kontrolléiert hunn. Do hannen drun konnt sech Däitschland viru Frankräich (ouni Martin Fourcade) festsetzen nodeems wei d'Belsch och d'Schwäiz zeréckgefall ass.

Schlussendlech ka sech Norwegen (Ole Einar Bjoerndalen, Henrik L'Abee-Lund, Erlend Bjoentegaard, Lars Helge Birkeland) dann och mat engem grousse Virsprong vun 1 Minutt a 54 Sekonnen op Däitschland (Erik Lesser, Benedikt Doll, Arnd Peiffer, Simon Schempp) duerchsetzen.

Am leschte Schéissen huet de Quentin Fillon Maillet nach eng Strofronn geschoss mee de Lindström kann dat fir Schweden net ausnotzen an huet och eng Strofronn misse lafen. Sou huet Frankräich (Jean Guillaume Beatrix, Simon Desthieux, Emilien Jacquelin, Quentin Fillon Maillet) dann awer nach seng drëtt Plaz verteidegt.