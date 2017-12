© afp

Am éischten Duerchgang ass et ganz enk zur Saach gaangen. Nach ni waren déi éischt 13 esou no beieneen nom éischte Laf. Zur Halschent war den Italiener Stefano Gross a Féierung virum Michael Matt (Éisträich) an André Myhrer (Schweden).

Am zweete Laf huet den Hirscher sech awer erëm vu senger beschter Säit gewisen an huet eng ganz staark Zäit virgeluecht. Dës konnt dann och kee vun deenen anere Leefer virun him knacken a soumat gewënnt den Éisträicher de Slalom a Frankräich mat engem Virsprong vun 39 Honnertstel virum Henrik Kristoffersen (Norwegen) an André Myhrer.