Köln - Freiburg 3:3



No 14 Spilldeeg konnt Köln nach ëmmer kee Match gewannen a stoung mat 3 Punkten ofgeschloen op der leschter Plaz. Op engem schwéier bespillbaren Terrain dee vu Schnéi bedeckt war, war um Samschdeg dann awer den zweetleschte vu Freiburg zu Gaascht an do sollt dann de Befreiungsschlag geléngen.

Schonn no kuerzer Zäit waren dann déi Kölner mat 3:0 a Féierung! Den éischte Goal ass no 8 Minutte gefall nodeems de Jojic de Ball op de Klünter duerchgestach huet an dee kann de Schwolow mat sengem Schoss iwwerwannen. Nach eng kéier 8 Minutte méi spéit dann den 2:0 duerch en Eelefmeter vum Guirassy no engem Foul vum Schuster. Nodeems Freiburg an der 27. Minutt déi grouss Chance op den Uschloss hat, waren et nëmmen 2 Minutte méi spéit d'Kölner déi op 3:0 erhéicht hunn. Eng Flank vum Rausch fälscht de Stanko an den eegene Goal of.

Freiburg wollt awer nach net opginn a koum an der 39. Minutt zum Uschloss. E Fräistouss vu riets koum an d'Mëtt, de Petersen huet um 2. Potto gelauert a knuppt de Ball volley an de Goal fir den 1:3.No der Paus huet de Christian Streich taktesch ëmgestallt a Freiburg stoung elo vill méi kompakt, ware vill besser am Match an hunn weider op den Uschloss gedréckt. An der 65. Minutt dann den 2:3: No engem Corner vum Ravet, spréngt den Haberer am héchsten a käppt de Ball an de Goal. Elo huet Freiburg seng Chance op e Punkt gericht an hunn weider gedréckt. An der 90. Minutt gouf et dann en Eelefmeter fir Freiburg deen de Petersen konnt fir den 3:3 an de Goal schéissen.D'Gäscht haten awer nach ëmmer net genuch a wollten elo déi 3 Punkten. An der 94. Minutt spillt de Guirassy de Ball mat der Hand gespillt an et gouf nach eng kéier en Eelefmeter! Och dëse kann de Petersen era schéissen. Dono gouf de Match net méi ugepaff.