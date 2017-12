Sport: Am meeschte gelies

Bei den Häre ka sech de Christophe Kass (Fola) an enger Zäit vu 25 Minutten a 25 Sekonnen duerchsetzen. Mat engem Réckstand vun 1 Minutt an 1 Sekonn gëtt de Christian Molitor (Celtic) zweeten. Drëtte gëtt de Laurent Reichling (CAB).Bei den Damme gewënnt wei scho bei den éischten zwou Coursen d'Liz Weiler (CAD) an enger Zäit vun 21 Minutten a 14 Sekonnen. Zweete gëtt d'Haitske Overbeek aus Holland mat engem Retard vu 25 Sekonnen. Als drëtt kann sech Saskia Daguenet aus Frankräich klasséieren.