Als Gruppegewënner si Manchester United, Paris SG, AS Roum, FC Barcelona, FC Liverpool, Manchester City, Besiktas Istanbull an Tottenham Hotspurs an d'Auslousung eragaangen.Géint si geloust konnten den FC Base, Bayern München, Chelsea London, Juventus Turin, FC Sevilla, Shakhtar Donetsk, FC Porto a Real Madrid ginn.Gezu goufen d'Aachtelfinalle vum Xabi Alonso, deen Titele mat Real Madrid, Liverpool, FC Bayern München an och mat der spuenescher Nationalequipe gewonnen huet.Juventus Turin - Tottenham HotspurFC Basel - Manchester CityFC Porto - FC LiverpoolFC Sevilla - Manchester UnitedReal Madrid - Paris Saint GermainShakhtar Donetsk - AS RoumFC Chelsea - FC BarcelonaBayern München - Besiktas IstanbulD'Allersmatcher ginn den 13.,14., 20. an 21. Februar gespillt, d'Retourmatcher sinn am Mäerz. D'Finall ass de 26. Mee 2018 zu Kiew.