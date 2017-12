Ganzer 32 Equippe waren op zwee Lousdëppen "Gesat" an "Net-Gesat" opgedeelt, dorënner Equippe wéi Lyon, Villarreal, AC Mailand, Arsenal London, Olympique Marseille, Athletic Bilbao, Lazio Roum, Borussia Dortmund, Athlético Madrid oder RB Leipzig.De fréiere franséischen Nationalspiller, Spiller vun ënner anerem Lyon a Barcelona a zweefachen Champions League-Gewënner Eric Abidal huet als Botschafter vun der Stad Lyon d'Equippe gezunn.Fir d'Europa League gëllt awer dës Saison eng speziell Ausnahm: Equippen aus Russland an der Ukrain kënnen net géintenee geloust ginn, dat wéinst politeschen Tensiounen tëscht béide Länner.Borussia Dortmund - Atalanta BergamoOGC Nice - Lokomotiv MoskauFC Kopenhagen - Atletico MadridSpartak Moskau - Athletic BilbaoAEK Athen - Dynamo KiewCeltic Glasgow - Zenit St. PetersburgSSC Neapel - RB LeipzigRoter Stern Belgrad - ZSKA MoskauOlympique Lyon - Villarreal FCReal Sociedad - FC SalzburgPartizan Belgrad - Victoria PilzenFCSB Bukarest - Lazio RoumPFC Ludogorets - AC MailandFC Astana - Sporting Club PortugalÖstersunds FK - Arsenal LondonOlympique Marseille - SC BragaD'Matcher vun der 16. Finall ginn den 15 an den 22 Februar gespillt, d'Aachtelsfinall ass den 8. an de 15. Mäerz. D'Finall vun der Europa League ass de 16. Mee zu Lyon.