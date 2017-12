Net nëmmen den Terrain an d'Spiller hate mam Schnéi ze kämpfen. Och d'Kamera konnten duerch de ville Schnéi, deen nach während dem Match gefall ass, net déi perfekte Bildqualitéit liwweren. © Screenshot NFL Network

Et war e schwéiere Match an de Spiller ass laang net vill gekléckt. Kicken, Punten, Passen, Lafen... Näischt war einfach zu Buffalo. Ma an awer konnte béid Equippe e puer Punkte markéieren an d'Colts hate bal als Gewënner ausgesinn, ma hir 2. Point-Conversion kuerz viru Schluss gouf oferkannt wéinst engem "Holding", esou datt si just 7:7 gläichzéie konnten. An der Verlängerung konnt sech d'Heemequipe aus Buffalo dunn 13:7 duerchsetzen.

Schonn en Donneschdeg haten d'Saint 17:20 beim Divisional Rival Falcons verluer. Nodeem et fir si laang gutt gelaf ass a si 8 Matcher um Stéck gewanne konnten, war et elo déi 2. Néierlag am drëtte Match fir d'Equipe aus New Orleans.49ers schéngen esou lues besser an d'Saison ze kommen. Zu Houston konnte si sech 26:16 duerchsetzen an hiren drëtte Match gewannen. D'Giants verléieren doheem géint d'Cowboys a bleiwen op 2 Victoiren, d'Browns verléiere géint Packers an hunn eng Statistik vun 0 Victoiren an 13 Defaitten dës Saison.Mat de Vikings huet nach eng aner Spëtzenequipe hire Match net gewanne konnten. Bei de Panthers hu si 24:31 verluer. Ähnlech ass et den Titans bei de Cardinals gaangen, amplaz en 9:4 hunn d'Titans elo en 8:5, no enger 7:12 Defaite.Am Spëtzematch vum Spilldag hu sech d'Eagles 43:35 zu LA bei de Rams duerchgesat. Domadder stinn d'Eagles elo bei 11:2, d'Rams bei 9:4.D'Seahawks verléieren zu Jacksonville mat 24:30 géint d'Jaguars an d'Steelers setze sech ganz knapp mat 39:38 géint d'Ravens duerch. D'Equipe aus Pittsburgh huet dobäi ganzer 19 Punkten am lescht Quarter gemaach, fir de Match nach ze dréinen. D'Ravens haten e Laf am zweeten an drëtte Quarter, mat 14 respektiv 17 Punkten.E Méindeg spillen nach d'Patriots bei den Dolphins.New Orleans Saints -17:20Indianapolis Colts -7:13- New York Giants 30:10- Tampa Bay Buccaneers 24:21Oakland Raiders -15:26- Houston Texans 26:16- Cleveland Browns 27:21- Cincinnati Bengals 33:7Minnesota Vikings -24:31Washington Redskins -13:30New York Jets -0:23Tennessee Titans -7:12- Los Angeles Rams 43:35Seattle Seahawks -24:30Baltimore Ravens -38:39Aktuell hunn d'Steelers an d'Patriots an dere gudde Virsprong fir déi direkt Qualifikatioun fir d'Divisonal Rounds. An der Wild Card Round missten d'Ravens bei de Jaguars an d'Titans bei de Chiefs untrieden. Ma hei sinn d'Chargers an d'Bills no drun, fir an d'Wild Card Round ze kommen.An derdogéint setze just d'Eagles bal fest am Suedel fir d'Divisonal Rounds. Mat hinne wieren aktuell d'Vikings qualifizéiert, ma d'Panthers, Rams an d'Saints sinn do ganz no hannendrun. Déi dräi Equippe wären dann och, zesumme mat de Falcons, fir d'Wild Card Rounds qualifizéiert, ma d'Seahawks, Lions, Packers an d'Cowboys sinn do net wäit hannendrun.Ganz kuriéis an der NFC ass, datt 3 vun de véier Equippen, déi am Moment fir d'Wild Card Round qualifizéiert wieren, aus der NFC South kommen. Just d'Tampa Bay Buccanneers sinn aus dëser Divisioun aus der Course eraus.