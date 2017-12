© afp

Vill russesch Wantersportler wëllen trotz der Strof vum Internationalen Olympesche Comité (IOC) bei de Wanterspiller zu Pyeongchang derbäi sinn. "Mir hu mat allen Athleten an alle Sportaarte geschwat. De Groussdeel well bei de Spiller un de Start goen" esou déi russesch Athletespriecherin Sofija Welikaja de Méindeg.



Obwuel déi russesch Sportler weder ënnert dem russesche Fändel, nach mat russesche Faarwen un de Start goe wäerten, wëllen déi meescht trotzdeem derbäi sinn.



Leschten Dënschdeg hat den IOC Russland wéinst dem Doppingskandal vun den nächste Spiller ausgeschloss. Déi Sportler, déi net an d'Affär verwéckelt waren, dierfen allerdéngs no enger Eenzelfallprüfung als "Olympic Athlete from Russia" (OAR) op Pyeongchang a Südkorea reesen.

Doropshin hat de Vladimir Putin matgedeelt, datt si d'Spiller net géinge boykottéieren. Eng endgülteg Entscheedung heiriwwer soll allerdéngs eréischt den Dënschdeg bei engem Treffen tëscht Sport a Politik falen.