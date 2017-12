© IHF Twitter

2015 silver medallists Netherlands is going straight to the quarter-final after defeating Japan 🇯🇵 24:26 🇳🇱 after extra time in Magdeburg💪🏻#Germany2017 #Simplywunderbar pic.twitter.com/Q1UqTqhGH9 — IHF (@ihf_info) 11. Dezember 2017

E Sonndeg an e Méindeg si bei der Handball-Weltmeeschterschaft vun den Dammen d'Véierelsfinalle gespillt ginn.E Méindeg den Owend konnt sech den aktuelle Weltmeeschter Norwegen ouni Problemer géint Spuenien fir d'Véierelsfinalle qualifizéieren. No 60 Minutte gewënnt ee mat 31:23 an der Paus stoung et 13:10.De Vizeweltmeeschter Holland huet sech géint Japan méi schwéier gedoen. An der Paus stoung et tëscht béiden Equippen 10:10, um Enn vun der zweeter Hallschent gouf et nach kee Gewënner, sou dass d'Decisioun an der Verlängerung huet misse falen. Hei hunn d'Hollännerinnen d'Iwwerhand behalen a wanne mat 26:24 géint d'Japanerinnen.Fir Däitschland ass d'Heemweltmeeschterschaft eriwwer. Nodeems een an der Paus scho mat 7:11 géint Dänemark hanne loung, konnt een d'Partie net nach eng Kéier dréien a verléiert mat 17:21.Ënnert deenen 8 beschten Equippe sinn och Russland an Tschechien. D'Russinne konnte sech no Verlängerung mat 36:35 géint Südkorea behaapten. Vir Tschechien gouf et eng 28:27-Victoire géint Rumänien.Montenegro konnt sech mat 31:29 géint Serbien duerchsetzen, Frankräich klappt Ungarn mat 29:26 a Schweden wënnt souverän mat 33:21 géint Slowenien.En Dënschdeg an e Mëttwoch ginn d'Véierelsfinalle vun der Handball-WM an Däitschland gespillt.Hei den Iwwerbléck vun de Partien:Schweden - DänemarkFrankräich - MontenegroHolland - TschechienNorwegen - Russland