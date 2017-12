Et kéint eng ganz schwéier Affär ginn, well d'Gäscht lescht Joer d'Competitioun gewonnen hunn.





D'Walfer Dammen am Challenge Cup/Reportage Jeff Kettenmeyer



Zu Walfer ass ee sech och bewosst, datt den Owend eng ganz aner Musek spillt, wéi bis elo am Lëtzebuerger Championnat. Do dominéiert Walfer nämlech bis elo ouni gréisser Problemer, ma mat Bursa kënnt awer elo eng Equipe aus der Tierkei mat internationaler Klass.



D'Equipe ronderëm d'Nathalie Braas hofft och op de Support vum eegene Public, dat well Bursa a praktesch alle Beräicher deene Walfer Dammen iwwerleeën ass, virun allem a punkto Gréisst kéint et problematesch ginn. D'Dammen aus der Tierkei si mat 1,92 Meter am Duerchschnëtt ganzer 17 Zentimeter méi grouss, wéi d'Damme vu Walfer, déi eng duerchschnëttlech Gréisst vun 1,75 Meter hunn. Vill Aarbecht waart och deemno op Liz Alliaume dat beim Netz anescht wäert optrieden wéi am Championnat.



Déi Walfer Dammen hu sech ënnert anerem d'Zil gesat fir an all Saz op d'mannst 10 Punkten ze markéieren.



D'Partie tëscht Walfer a Bursa gëtt um 19.00 Auer ugepaff an och op RTL.lu am Livestream iwwerdroen.