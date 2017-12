Dëst huet d'Sportschäffen vun der Stad Lëtzebuerg, Simone Beissel, um Méindeg Owend am Gemengerot annoncéiert.





Ee Stadion fir den CSL/Reportage Jeff Kettenmeyer



Dëse Projet ass net ze verwiesselen mat deem vum nationale Liichtathletik-Stadion um INS. De Stadion ëm deen et um Méindeg am Stater Gemengerot gaangen ass, ass deen neie vum Stater Club CSL an dëse soll laut der Sportschäffen Simone Beissel virun allem an engem Punkt sech vum Stade Josy Barthel ënnerscheeden.



Et soll hei ee Stadion mat 8 Bunne ginn, fir international Kompetitioune kënnen ze realiséieren. An den nächste Wochen a Méint waart awer nach ganz vill Aarbecht op déi Responsabel, well nach vill Saachen ze decidéieren sinn.



Just a punkto Zäitplang ass no der Ausso vum Simone Beissel nach vill Loft fir Interpretatioun. Mä bis dohin ass jo och nach de Stade Josy Barthel disponibel.