© Screenshot

Ma d'Lëtzebuerger Dammen hu sech gutt geschloen. An der Ufanksphas vun der Partie louche si vir, ma do hunn d'Dammen aus der Tierkei gewisen, wat fir eng Qualitéit an hire Reie vertrueden ass. Den éischte Saz goung dann trotz Réckstand awer kloer un d'Equipe aus der Tierkei.Den zweete Saz war ee Stéck méi enk, dëse wannen d'Favoritinnen mat 25 op 16 an am leschte Saz hu si alles kloer gemaach a wannen och dëse kloer mat 25 op 11. Fir d'Damme vu Walfer gëtt et, no dëser awer gudder Performance, kee Grond de Kapp hänken ze loossen.