Domat ass Metz eliminéiert.An der Tabell vun der Ligue 1 steet Angers op der zweetleschter 19. Plaz, eng Plaz virum Tabelleleschte Metz.Bei de Grenaten hunn déi 3 Lëtzebuerger gespillt.De Vincent Thill an de Vahid Selimovic waren an der Startformatioun. Den Thill ass an der 46. Minutt ausgewiesselt. De Chris Philipps krut zum Schluss och nach ze spillen, hie koum an der 76. Minutt eran.Déi aner Matcher:Toulouse-Bordeaux 2:0Monaco-Caen 2:0E Mëttwoch:Rennes-OMLille-NiceAmiens-Tours