FLF a synthtesch Terrainen: Rep. Franky Hippert



Déi Fro ass berechtegt, wann een den Zoustand vun den Trainingsterraine vun den Jugendnationalequippen an de leschte Woche gesinn huet, wou op Naturwues trainéiert gëtt. D'Jugendkadere goufen esouguer éischter an d'Wanterpaus geschéckt, well bal kee Grashallem, mä just nach Bulli do war ...

De President vun der Lëtzebuerger Footballfederatioun Paul Philipp ass sech bewosst, datt an deem Beräich an der Footballschoul vun der FLF eppes muss geschéien: Wéinst den Aarbechte fir den Airdome wier dee syntheteschen Terrain op där Plaz net disponibel gewiescht, dofir hätten déi 6 Kaderequippen op de Grasterrainen trainéiere missen, wat bei dësem Wieder eng uerdentlech Belaaschtung wier.Vum Januar u wier da mam Dome ee syntheteschen Terrain disponibel, ma et hätt ee sech alt gefrot am Conseil, ob et net Sënn mécht, amplaz déi 3 Grasterrainen ee syntheteschen Terrain derbäi ze maachen. Dat wéilt een elo an den nächsten Deeg decidéieren.Et wär wuel optimal, wann een deen aktuelle grousse Wuesterrain komplett synthetesch géif maachen. D'Footballfederatioun huet jo och e weideren Terrain kaf, deen direkt nieft den aktuellen Installatiounen läit. Do hätt een dann en Naturwues, well een do kee syntheteschen däerf maachen, well de Milan, e Vull, do muss lande kënnen, dozou den FLF-President Paul Philipp: Dee schwaarzen an de roude misst do lande kënnen an dat wier esou ofgemaach an dat géif dann och esou ginn ...Wann een an der Formatioun vun de Jugendnationalequippe wëll virukommen, dann ass et scho wichteg, datt ee gutt Terrainskonditiounen huet, déi an de leschte Wochen net garantéiert waren. Den FC Barcelona zum Beispill géif am Jugendberäich just nach op syntheteschen Terrainen trainéieren.Well mat syntheteschen Terrainen, kann een d'Qualitéit vun den Trainingen considerabel verbesseren, dat weess och de Paul Philipp.An déi Responsabel vun der FLF wëlle jo natierlech, datt hir Jugendnationalspiller nach ëmmer weider besser forméiert ginn, fir herno och d'A-Nationalequippe weiderzebréngen.