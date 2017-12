Vum 13. bis de 17. Dezember sinn d'Schwamm-Europameeschterschaften am klenge Baseng zu Kopenhagen an Dänemark.

© Archiv Pressphoto

Zum Optakt war de Pit Brandenburger iwwer d'400 Meter Crawl um Depart. Den 22 Joer ale Lëtzebuerger kënnt a sengem Laf op déi 4. Plaz an am Ganzen, op déi 33. Plaz ënner 39 Konkurrenten, dat an enger Zäit vun 3 Minutten, 51 Sekonnen an 68 Honnertstel.De Schwëmmer war déi éischt 100 Meter immens séier ugaangen, huet dono awer säi Rhythmus fonnt a konnt seng eege perséinlech Beschtzäit verbesseren.Um Donneschdeg ass de Lëtzebuerger nach iwwer 200 Meter Crawl um Depart.