Op der Militär-Weltmeeschterschaft am Schwammen zu Rio de Janeiro ass de Stacchiotti an de Virleef iwwer 200 Meter 4Nages déi 5. bescht Zäit geschwomm.

Militär-WM am Schwammen

© pressphoto (Archiv)

De Lëtzebuerger Schwëmmer huet iwwert déi 200 Meter 4Nages no 2 Minutten 5 Sekonnen a 85 Honnertstel ugeschloen. Mat där Zäit vun de Virleef huet de Raphaël Stacchiotti sech op der 5. Plaz placéiert.



Séierste war de Schwäizer Jeremy Desplanches an 2 Minutten 3 Sekonnen a 94 Honnertstel. Do hannen dru koumen déi zwee Polen Karol Zaczynski (2:05,14) a Michal Poprawa (2:05,50), souwéi de Brasilianer Brandonn Pierry De Cruz (2:05,76).



D'Finall iwwer 200 Meter 4Nages gëtt e Mëttwoch den Owend um 20 Auer eiser Zäit geschwomm.



De Sprinter Julien Henx ass iwwer 100 Meter Papillon eng Zäit vu 55,4 Sekonne geschwomm. Domadder ass den 22 Joer ale Schwëmmer 62 Honnertstel iwwert senger Beschtzäit vun de Spiller vun de klenge Länner a San Marino bliwwen.