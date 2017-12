TSG Hoffenheim - VfB Stuttgart 1:0

An enger Partie mat wéineg Tempo hat Hoffenheim um Enn d'Nues vir mat engem spéide Goal vum Uth. Stuttgart hat gutt ugefaangen, mee huet 2 blesséiert Spiller missen auswiesselen.

FC Bayern München - 1.FC Köln 1:0



Den FCB hat de Match zwar am Grëff, huet et sech awer schwéier gedoen, fir Goalschancen erauszespillen. Köln huet mat alle Mëttele verdeedegt an hat sech den 0:0 an der Paus verdéngt.Du war et an der 60. Minutt de Lewandowski, deen den eenzege Goal mécht vum Owend, no engem Ball aus der drëtter Rei vum Boateng iwwer de Müller.

Hertha BSC - Hannover 96 3:1



De Kalou huet an der 18. Minutt den 1:0 mam Kapp geschoss. Kuerz virun der Paus war et den nämmlechte Kalou, deen den 2:0 geschoss huet. An der 65. Minutt hat Hertha nogelooss an Hannover schéisst den 2:1 duerch e Lénksschoss vum Bebou. An der 83. Minutt mécht den Torunarigha awer alles kloer mam 3:1.

FC Schalke 04 - FC Augsburg 3:2

An dëser Partie ass een Dramgoal gefall, ma réischt an der 44. Minutt. Bis dohinner waren et wéineg Héichpunkten tëscht den 2. Equippen.Direkt no der Paus, an der 47. ass et den 2:0 fir Schalke vum Burgstaller. Duerno koum d'Äntwert: De Kappball vum Caiuby an der 64. Minutt fir den 2:1.Den 2:2 koum an der 79. Minutt no engem Eelefmeter vum Gregoritsch an de rietsen Eck. Duerno war et awer och een Eelefmeter fir d'Schalker an der 83. Mintt: 3:2, nodeems den Caligiuri verwandelt.

Bayer Leverkusen - SV Werder Bremen 1:0

Mat der éischter Goalchance huet Bayer an dësem Match um Mëttwoch de Score opgemaach: 1:0 an der 11. Minutt duerch den Alario. Leverkusen huet dann och an der 1. Halschent dominéiert. Bremen hat an der Attack net vill ze bidden.Dat ass och an der 2. Halschent net besser ginn. Leverkusen konnt seng Chancen um Enn vun der Partie net verwäerten, fir de Score nach z'erhéijen.