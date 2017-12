De Laurent Jans huet an der Véirelsfinall zu Genk vun Ufank u missen untrieden. No 120 Minutten stoung et 3:3.hunn an der Coupe de la Ligue an der Aachtelsfinall géint Nice gespillt an 1:2 verluer no Eelefmeter.Montpellier klappt Lyon mat 4:1 a Stroossbuerg verléiert géint de PSG mat 2:4.