Real Madrid huet e Mëttwoch den Owend an der Halleffinall vun der Club-Weltmeeschterschaft géint Al Jazira wéi de Blëtz lassgeluecht. Am Minuttentakt hunn d'Spuenier sech Chancen erausgespillt, ma de Khasif huet déi onméiglechst Schëss vun de Spuenier gehalen. An alle Beräicher war een dem Veräin vun Abu Dhabi haushéich iwwerleeën, ma no 45 Minutte loung net Madrid, mä Al Jazira mat 1:0 a Féierung. An der 41. Minutt huet de Boussafa de Ball an de Laf vum Romarinho gespillt, de Varane war ze passiv, sou dass de Brasilianer aus hallef lénker Positioun de Ball an de laangen Eck gesat huet.An der 53. Minutt ass Real Madrid dunn eng Äntwert gelongen. Aus 16 Meter huet de Ronaldo dat ronnt Lieder ënnen an de lénken Eck gesat. Dës Kéier hat de Keeper vun Al Jazira keng Chance. D'Spuenier hu weider gedréckt, ma hu sech schwéier gedoen e weidere Goal ze schéissen. An der 81. Minutt huet de Bale kuerz no senger Awiesselung fir d'Erléisung gesuergt. No Viraarbecht vum Vazquez huet de Bale de Ball zum 2:1 iwwert d'Linn gedréckt.An der zweeter Halleffinall hat sech en Dënschdeg scho Grêmio, de brasilianesche Copa-Libertadores-Gewënner, duerch en 1:0 géint Pachuca aus Mexiko fir d'Finall qualifizéiert.D'Finall gëtt e Samschdeg an de Vereenten Arabeschen Emirater gespillt. Real Madrid huet d'Chance no 2014 an 2016 d'Club-WM fir d'drëtte Kéier ze gewannen.