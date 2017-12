Um 2. Dag vun der EM am Schwammen zu Kopenhagen an Dänemark, kënnt de Pit Brandeburger iwwer 200 Meter Crawl op déi 32. Plaz ënner 58 Schwëmmer.

© Roland Miny / Archivbild

Fir den 22 Joer ale Schwëmmer ass et seng zweet Beschtzäit, dat mat enger Zäit vun 1 Minutt, 47 Sekonnen an 17 Honnertstel.D'Schwamm-Europameeschterschaften am klenge Baseng zu Kopenhagen an Dänemark sinn nach bis de 17. Dezember.

Zweites Rennen - zweite Bestzeit: Pit Brandenburger stellte bei der Europameisterschaft im Schwimmen in Kopenhagen seine zweite Bestzeit auf. In 1:47,17 Minuten konnte sich der 22-Jährige im Vergleich zu den nationalen Meisterschaften vor zwei Wochen erneut steigern und belegte Platz 32 unter 58 Konkurrenten. Im dritten von sechs Vorläufen ging Pit das hohe Anfangstempo der Konkurrenten mit und wendete in 51,70 Sekunden bei Rennhälfte 82 Hundertstel schneller als bei den Meisterschaften.

"Die letzten 50 Meter waren zu langsam, wenn ich mich da noch steigere, ist eine Zeit unter 1:47 Minuten möglich. Insgesamt war es ein sehr gutes Rennen, der Speed stimmt, das ist eine gute Voraussetzung für die 100 Meter am Samstag" bilanzierte Pit nach dem Rennen.