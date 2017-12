Frankräich no der Victoire géint Dänemark © afp

D'Hollännerinne konnte sech an enger spannender Partie géint Tschechien behaapten. An der Paus hat ee sech en Avantage vun engem Goal erausgespillt an et stoung 17:16. Am Laf vun der zweeter Hallschent konnt een de Virsprong vergréisseren, fir um Enn mat 30:26 ze gewannen.Schonn en Dënschdeg hate sech Schweden a Frankräich fir d'Halleffinalle qualifizéiert. Schweden hat sech mat 26:23 (13:11) géint Dänemark behaapt. Fir Frankräich gouf et eng 25:22 (12:10) Victoire.D'Halleffinalle ginn e Freideg gespillt. Hei kënnt et zur Neioplo vun der leschter WM-Finall tëscht Holland an Norwegen. Schweden kritt et nach mat Frankräich ze dinn.