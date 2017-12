© pressphoto (Archiv)

De Lëtzebuerger Schwëmmer huet no 50 Sekonnen an 62 Honnertstel ugeschloen. Séiersten an de Virleef war de Brasilianer Pedro Henriques an 49 Sekonnen a 47 Honnertstel.Nieft dem Julien Henx ass och nach de Raphaël Stacchiotti e Freideg den Owend an de Finallen am Asaz. Den Ettelbrécker start iwwer 200 Meter Réck.