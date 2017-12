Um Freideg war de Super-G vun den Hären zu Gröden an do gouf et een iwwerraschende Gewënner.

© afp

De 26 Joer ale Ferstl iwwerrascht d'Konkurrenz a feiert seng éischt Victoire am Weltcup. Den Däitschen ass mat der Startnummer 2 an d'Renne gaangen, wat him och zum Erfolleg gehollef huet, well uschléissend huet d'Wieder sech drastesch geännert. Fir d'éischt huet d'Course wéinst Niwwel missen ënnerbrach ginn, ier et dunn ugefaangen huet mat schneien. De Max Franz kënnt op déi zweete Plaz. De Podium gëtt komplettéiert vum Matthias Mayer.Déi lescht Victoire vun engem Däitschen am Super-G gouf et de 17. Mäerz 1991. Deemools huet de Markus Wasmeier de Super-G zu Lake Louise gewonnen.Um Freideg huet dann och nach den Däitsche Schi-Star Felix Neureuther bekannt ginn, dass hien operéiert ginn ass an dofir wuel d'Olympesch Wanterspiller zu Pyeogchang verpasst.