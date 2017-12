Béid Parteien hu sech drop gëeenegt de Kontrakt opzeléisen. De Séraphin Ribeiro war an der Saison 2016/2017 mat Rodange an d'BGL Ligue opgestigen.Nodeems een déi éischt véier Partien ongeschloe bliwwe war an 10 Punkten um Konto stoen hat, huet uschléissend den néidegen Erfolleg gefeelt. De leschte Match hat Rodange mat 0:4 géint Nidderkuer verluer. Rodange steet aktuell op der 10. Plaz an der Tabell, dat mat 14 Punkten. Domat huet een an de leschten 9 Partien nëmme 4 Punkte matgeholl.Wie säi Successeur gëtt, ass nach net gewosst.